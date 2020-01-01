Son araştırmalar, estetik ameliyatlardaki artışı gözler önüne serdi. 18 yaş altının burun ve göğüs estetiğine yöneldiği, Türkiye'nin ise en çok estetik yaptıran ülkeler arasında 11'inci sırada yer aldığı ortaya çıktı. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS), 2018 Uluslararası Estetik / Kozmetik Prosedürler Anketi sonuçlarını yayınladı. Rapora göre,
✖ 2018'de dünya genelinde yaptırılan estetik işlemlerinin 10 milyon 607 bin 227'si cerrahi, 12 milyon 659 bin 147'si ise cerrahi olmayan operasyonlar oldu. Brezilya cerrahi estetikte nüfusun yüzde 7.1'ine denk gelen rakam ile, Amerika ise cerrahi olmayan estetik işlemlerinde nüfusun yüzde 8.7'sine denk gelen rakam ile ilk sırada yer aldı.
✖ Dünyada yılda yapılan 22 milyon estetiğin yüzde 87.4'ünü kadınlar, yüzde 12.6'sını erkekler yaptırıyor.
✖ En çok yapılan estetik operasyon 1.8 milyon kişi tarafından yaptırılan göğüs estetiği olurken, arkasından 1.7 milyon ile liposuction geldi. Botoks dünyada 5.3 milyon kişi tarafından yaptırılırken, erkeklerde botoks 752 bin 752 ve erkeklerde göğüs estetiği (jinekomasti) ise 269 bin 720 rakamlarına ulaştı.
✖ 18 yaş altının en çok yaptırdığı estetik operasyon 55 bin 899 ile burun estetiği, 52 bin 150 ile göğüs estetiği oldu.
✖ Botoks uygulamaları dünyada yüzde 17.4 arttı.
✖ ABD, Brezilya, Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Rusya, Meksika, İtalya ve Almanya gibi en çok estetik yaptıran ülkelerin listesinde, Türkiye 11'inci oldu.
✖ 2018'de dünya genelinde yaptırılan estetik işlemlerinin 10 milyon 607 bin 227'si cerrahi, 12 milyon 659 bin 147'si ise cerrahi olmayan operasyonlar oldu. Brezilya cerrahi estetikte nüfusun yüzde 7.1'ine denk gelen rakam ile, Amerika ise cerrahi olmayan estetik işlemlerinde nüfusun yüzde 8.7'sine denk gelen rakam ile ilk sırada yer aldı.
✖ Dünyada yılda yapılan 22 milyon estetiğin yüzde 87.4'ünü kadınlar, yüzde 12.6'sını erkekler yaptırıyor.
✖ En çok yapılan estetik operasyon 1.8 milyon kişi tarafından yaptırılan göğüs estetiği olurken, arkasından 1.7 milyon ile liposuction geldi. Botoks dünyada 5.3 milyon kişi tarafından yaptırılırken, erkeklerde botoks 752 bin 752 ve erkeklerde göğüs estetiği (jinekomasti) ise 269 bin 720 rakamlarına ulaştı.
✖ 18 yaş altının en çok yaptırdığı estetik operasyon 55 bin 899 ile burun estetiği, 52 bin 150 ile göğüs estetiği oldu.
✖ Botoks uygulamaları dünyada yüzde 17.4 arttı.
✖ ABD, Brezilya, Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Rusya, Meksika, İtalya ve Almanya gibi en çok estetik yaptıran ülkelerin listesinde, Türkiye 11'inci oldu.
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