Bugünkü
Takvim

'' 51 yaşında yeşil sahalara geri döndü

 1. Amatör Futbol Ligi'nde yıllarca top koşturan '' lakaplı Yaşar Bayram, 51 yaşında yeniden takım kadrosunda yer aldı. 16-18 yaşlarında futbolcular ile birlikte antrenmana çıkan ve onlarla aynı formayı giyen Bayram, performansıyla gençlere taş çıkartıyor. Bayram, "Bu güne kadar birçok gol krallığım var. Bana 'Bay Gol' diyorlar. 'Sporun yaşı yoktur' diyerek top oynuyorum" dedi.

Bay Gol
Adıyaman 1. Amatör Futbol Ligi'nde yıllarca top koşturan 'Bay Gol' lakaplı Yaşar Bayram, 51 yaşında yeniden takım kadrosunda yer aldı. 16-18 yaşlarında futbolcular ile birlikte antrenmana çıkan ve onlarla aynı formayı giyen Bayram, performansıyla gençlere taş çıkartıyor. Bayram, "Bu güne kadar birçok gol krallığım var. Bana '' diyorlar. 'Sporun yaşı yoktur' diyerek top oynuyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri'Bay Gol' 51 yaşında yeşil sahalara geri döndü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri