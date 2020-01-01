Adıyaman 1. Amatör Futbol Ligi'nde yıllarca top koşturan 'Bay Gol' lakaplı Yaşar Bayram, 51 yaşında yeniden takım kadrosunda yer aldı. 16-18 yaşlarında futbolcular ile birlikte antrenmana çıkan ve onlarla aynı formayı giyen Bayram, performansıyla gençlere taş çıkartıyor. Bayram, "Bu güne kadar birçok gol krallığım var. Bana 'Bay Gol' diyorlar. 'Sporun yaşı yoktur' diyerek top oynuyorum" dedi.
- Yaşam
- 01.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.