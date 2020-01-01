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Büyük şef! Şampiyonu kök hücre bağışında bulundu

Şampiyonu birincilik ödülünü aldıktan sonra özel bir hastanede kök hücre bağışı yaptı. Uyanık, "Türk Kızılayı'na düzenli olarak kan bağışı yapıyordum. ABD'deyken TÜRKÖK'ten nakil bekleyen bir hastayla iliğimin uyumlu olduğu haberini aldım. Anneme bile haber vermeden Türkiye'ye döndüm. Yarışma öncesinde tıbbi prosedürlerin tamamlanması için kan verdim. Birinciliğimin açıklanmasının ardından hastaneye gelerek kök hücre bağışını tamamladım." dedi.

Büyük şef!
Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Şampiyonu birincilik ödülünü aldıktan sonra özel bir hastanede kök hücre bağışı yaptı. Şampiyonluğunun açıklanmasının üzerinden 24 saat geçmeden donör olan Cemre Uyanık süreci şöyle anlattı:

Türk Kızılayı'na düzenli olarak kan bağışı yapıyordum. ABD'deyken TÜRKÖK'ten nakil bekleyen bir hastayla iliğimin uyumlu olduğu haberini aldım. Anneme bile haber vermeden Türkiye'ye döndüm. Yarışma öncesinde tıbbi prosedürlerin tamamlanması için kan verdim. Birinciliğimin açıklanmasının ardından hastaneye gelerek kök hücre bağışını tamamladım.

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