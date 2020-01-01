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  • Son Güncelleme: 01.01.2020 23:13

'da boğulmak üzereyken kurtarıldı! Söyledikleri 'pes' dedirtti

'da e atlayan bir kişi, ekipleri tarafından kurtarıldı. Boğulmak üzereyken kurtarılan kişinin polise verdiği ifadede denize yüzmek için girdiğini söylediği öğrenildi.

'da e atlayan bir kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay saat 19.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kumcular mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde bulunan vatandaşlar tarafından denizde bir kişinin olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizdeki kişiyi güçlükle bota çıkardı. Denizden çıkarılan Mehmet S., Kartal Balıkçılar Barınağı'nın bulunduğu kıyıya getirildi.

Mehmet S. ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu iyi olan Mehmet S., polise verdiği ilk ifadede denize yüzmek için girdiğini söylediği öğrenildi.

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