1 Ocak 2020 sigara zammı son dakika haberine göre alkollü içki ve sigaradaki enflasyon oranında vergi artışının bu yılbaşında uygulanmamasına karar verildi. Sigara zammı ne kadar? Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı? Sigara tiryakileri bu sorulara yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kullanıcıların sigaraya zam yapılacak iddiası tiryakilerin aklına "Sigaraya zam mı gelecek?" sorusunu getirdi. Sigaranın vücudun hemen hemen her yerine zarar verdiği bir gerçek. Hatta bazı yerlerde yaptığı tahribatlar ileride geri dönüşü çok zor sağlık problemlerine sebep olabilir. Peki yeni sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte yeni sigara yılbaşı fiyat listesi!

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