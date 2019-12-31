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  • 31.12.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 09:02

Bursa'da bir aile soba gazından zehirlendi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, lodos nedeniyle sobadan sızan gazdan etkilenen 1'i çocuk 4 kişilik Suriyeli aile hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'da bir aile soba gazından zehirlendi!

Olay akşam saatlerinde İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Evlerini ısıtmak için lodoslu havada sobayı yakan Suriyeli Attavil ailesi, bir süre sonra uykuya daldı. Bir süre sonra iddiaya göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle Kasel Attavil (25) nefes almakta güçlük çekince uyandı. Kasel Attavil ailesini uyandırarak komşularından yardım istedi.

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Kasel Attavil, Kasel M.Sraj Eddin Altavil (21), Sara Altavil (16) ve Sadıl Altavil'i (4) İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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