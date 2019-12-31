

Silahlı şaka faciayla bitti. Olay dün Balıkesir'de meydana geldi. Bir evde, 3 arkadaş aşırı alkol aldı. A.B. silahını çıkartarak, hava atmak için şarjöründeki mermileri tek tek boşalttı. Daha sonra boş zannettiği silahı, arkadaşı S.D.'nin kız arkadaşı Selin K.'nin başına dayadı.

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bastı. Ancak silah ateş aldı. Genç kız, kanlar içinde yere yığıldı. Oracıkta yaşamını yitirdi. Polis bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. A.B. ve genç kızın sevgilisi S.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.A.B. ve genç kızın sevgilisi S.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.