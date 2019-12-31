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Yer: ... la şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

'de bir evde, 3 arkadaş aşırı aldı. A.B. ını çıkartarak, hava atmak için şarjöründeki mermileri tek tek boşalttı. Boş zannettiği silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü.


Silahlı şaka faciayla bitti. Olay dün 'de meydana geldi. Bir evde, 3 arkadaş aşırı aldı. A.B. ını çıkartarak, hava atmak için şarjöründeki mermileri tek tek boşalttı. Daha sonra boş zannettiği silahı, arkadaşı S.D.'nin kız arkadaşı Selin K.'nin başına dayadı.

Tetiğe bastı. Ancak silah ateş aldı. Genç kız, kanlar içinde yere yığıldı. Oracıkta yaşamını yitirdi. Polis bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. A.B. ve genç kızın sevgilisi S.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.


A.B. ve genç kızın sevgilisi S.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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