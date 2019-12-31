Tetiğe bastı. Ancak silah ateş aldı. Genç kız, kanlar içinde yere yığıldı. Oracıkta yaşamını yitirdi. Polis bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. A.B. ve genç kızın sevgilisi S.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Silahlı şaka faciayla bitti. Olay dün Balıkesir'de meydana geldi. Bir evde, 3 arkadaş aşırı alkol aldı. A.B. silahını çıkartarak, hava atmak için şarjöründeki mermileri tek tek boşalttı. Daha sonra boş zannettiği silahı, arkadaşı S.D.'nin kız arkadaşı Selin K.'nin başına dayadı.
A.B. ve genç kızın sevgilisi S.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.