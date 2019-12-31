Milli Piyango çekilişi canlı hangi kanalda yayınlanıyor? 31 Aralık yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi başladı. Saat 15.00 itbarıyla anbean çekiliş sonuçlarını takip etmek isteyen vatandaşlar sonuçlar için bekleyişe geçti. Çekilişi canlı yayında takip etmek isteyenler internet üzerinden yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Milli Piyango çekilişi canlı hangi kanalda yayınlanıyor? 2020 Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI HANGİ KANALDA?

Milli Piyango çekilişi saat 15.00'da başladı. Büyük ikramiye, 8 milyon ve amorti numaraların çekilişi saat 20.00 - 21.00 arasında gerçekleştirilecek.

Çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresi üzerinde yer alan canlı yayın sayfasından takip edilebilecek. Ayrıca çekiliş sonuçları açıklandığında takvim.com.tr üzerinden öğrenilebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuçları anbean takip edebilirsiniz.