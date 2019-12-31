Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 31.12.2019 15:28
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 15:29

çekilişi canlı hangi kanalda yayınlanıyor? 2020 Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak?

çekilişi başladı. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar, çekilişi canlı takip etmek istiyor. Bu nedenle internet üzerinde çekilişin hangi kanalda yayınlandığı yönünde bilgiler araştırılıyor. Peki, yayınlanıyor? 2020 Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango çekilişi hangi kanalda?

Milli Piyango çekilişi canlı hangi kanalda yayınlanıyor? 31 Aralık yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi başladı. Saat 15.00 itbarıyla anbean çekiliş sonuçlarını takip etmek isteyen vatandaşlar sonuçlar için bekleyişe geçti. Çekilişi canlı yayında takip etmek isteyenler internet üzerinden yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Milli Piyango çekilişi canlı hangi kanalda yayınlanıyor? 2020 Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI HANGİ KANALDA?

Milli Piyango çekilişi saat 15.00'da başladı. Büyük ikramiye, 8 milyon ve amorti numaraların çekilişi saat 20.00 - 21.00 arasında gerçekleştirilecek.

Çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresi üzerinde yer alan canlı yayın sayfasından takip edilebilecek. Ayrıca çekiliş sonuçları açıklandığında takvim.com.tr üzerinden öğrenilebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuçları anbean takip edebilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMilli Piyango çekilişi canlı hangi kanalda yayınlanıyor? 2020 Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri