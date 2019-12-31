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  • 31.12.2019 15:11
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 15:11

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi nereden ve nasıl izlenir? Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak?

Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15.00'de başladı ve 21.00'de tamamlanacak. Bilet alan milyonlarca kişi özellikle şu saatlerde arama motorlarında araştırmalara başladı. Peki, Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi nereden ve nasıl izlenir? İşte çekilişler hakkında merak edilen detaylar...

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi nereden izlenir?

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi nereden ve nasıl izlenir? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişleri için heyecan sürüyor. Milli Piyango bayilerinden bilet alan milyonlarca kişi Milli Piyango sonuçlarını beklemeye başladı. Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon olarak belirlendi. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak? İşte çekilişler hakkında merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Çekilişler saat 15.00 itibariyle başladı.

80 milyon TL büyük ikramiye ile 8 milyon TL ve iki adet amorti numaralarını çekilişleri ise 20.00 - 21.00 saatleri arasında yapılacak.

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