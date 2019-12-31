Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi nereden ve nasıl izlenir? Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak?

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi nereden ve nasıl izlenir? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişleri için heyecan sürüyor. Milli Piyango bayilerinden bilet alan milyonlarca kişi Milli Piyango sonuçlarını beklemeye başladı. Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon olarak belirlendi. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak? İşte çekilişler hakkında merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Çekilişler saat 15.00 itibariyle başladı.

80 milyon TL büyük ikramiye ile 8 milyon TL ve iki adet amorti numaralarını çekilişleri ise 20.00 - 21.00 saatleri arasında yapılacak.

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