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  • 31.12.2019 16:05
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 16:05

1 Ocak 2020 resmi tatil mi? Yarın eczaneler, noter, PTT, bankalar, hastaneler, kargolar açık mı?

1 Ocak 2020 resmi tatil mi? 2020'ye girmemize saatler kaldı. Yarın hastane, PTT, banka ve noterde işleri olan vatandaşlar 1 Ocak'ta bu kurumların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın eczaneler, noter, PTT, hastaneler, kargolar çalışıyor mu? ? ? İşte konu ile ilgili detaylar...

Yarın bankalar açık mı?

Yarın resmi kurumlar çalışacak mı? 2020 yılında girmemize saatler kala resmi kurumlarda işleri olan vatandaşlar yarın yani 1 Ocak'ta bu kurumların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Bu bağlamda, internet üzerinde 'hangi kurumlar açık' sorguları artmaya başladı. Peki, yarın eczaneler, noter, PTT, bankalar, hastaneler, kargolar açık mı? 1 Ocak 2020 resmi tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Yarın yani 1 Ocak 2020 resmi tatil olduğu için eczaneler, noter, PTT, bankalar, hastaneler, kargolar kapalı olacak.

Eczaneler nöbetçi olarak göreve devam edecek. Hastanelerin ise acil servis bölümleri hizmet verecek.

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