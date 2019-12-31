1 Ocak 2020 resmi tatil mi? Yarın eczaneler, noter, PTT, bankalar, hastaneler, kargolar açık mı?

Yarın resmi kurumlar çalışacak mı? 2020 yılında girmemize saatler kala resmi kurumlarda işleri olan vatandaşlar yarın yani 1 Ocak'ta bu kurumların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Bu bağlamda, internet üzerinde 'hangi kurumlar açık' sorguları artmaya başladı. Peki, yarın eczaneler, noter, PTT, bankalar, hastaneler, kargolar açık mı? 1 Ocak 2020 resmi tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
Yarın yani 1 Ocak 2020 resmi tatil olduğu için eczaneler, noter, PTT, bankalar, hastaneler, kargolar kapalı olacak.
Eczaneler nöbetçi olarak göreve devam edecek. Hastanelerin ise acil servis bölümleri hizmet verecek.
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