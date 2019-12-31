Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Muğla, Konya, Burdur, Isparta, Osmaniye, K. Maraş, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.





HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimleri ile Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu





EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir'in kuzeyi, Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile gece saatlerinde Muğla ve Denizli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, İzmir'in kuzeyi, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Denizli çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sisli ve puslu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri ile bu gece saatlerinde Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, K. Maraş'ın yüksek kesimleri ile Isparta ve Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde K. Maraş çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı





İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Konya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bu sabah saatlerinde Yozgat ve Sivas çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimleri ile Konya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

SİVAS °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinde Adıyaman, Kilis ve G. Antep çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı