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  • 01.01.2020 07:04
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 07:04

'nin ilçesinde otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

'nin ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan sürücü F.YD'nin, yapılan kontrollerinde 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kocaeli'nde feci kaza: Otomobil su kanalına devrildi

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden F. Y. D. idaresindeki 34 TD 4420 plakalı otomobil, Şirinyalı mevkisinde Şenol Koç idaresindeki 34 BAS 197 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan F.Y.D'in kullandığı otomobil, park halindeki bir tankere çarptıktan sonra yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

da, devrilen otomobildeki sürücü F.Y.D'nin eşi ile Damla Demirtaş ve Uğur Demirtaş (29) yaralandı.

Ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uğur Demirtaş, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, kaza yapan 34 TD 4420 plakalı otomobilin aşırı hızla ve makas atarak seyrettiğini ileri sürdü.

Gözaltına alınan sürücü F.YD'nin, yapılan kontrollerinde 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi.

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