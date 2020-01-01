Afyonkarahisar'da feci kaza!

Oğuz Kurt (25) idaresindeki 03 DU 742 plakalı otomobil, Tren İstasyonu mevkisinde elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü Kurt ile otomobildeki Elfide Satmaz (19) yaralandı. Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Satmaz, yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralı Kurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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