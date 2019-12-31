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  • 01.01.2020 06:59
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 08:03

: ’nın Altındağ ilçesinde : 3 kişi hayatını kaybetti

... ’nın Altındağ ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan da ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Altındağ'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan da, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

Karapürçek Mahallesi 439. sokakta, 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler tarafından giriş katındaki yangın sonucu dairede bulunan 3 kişinin öldüğü belirlendi.

Apartmanda büyük paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler, diğer katlardaki vatandaşları ise itfaiye merdivenleriyle tahliye etti.

Yangında dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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