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  • 31.12.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 17:53

Gaziantep'te bir mahallede 6 aylık kuduz karantinası

Gaziantep İslahiye'deki Şerikanlı Mahallesi'nde, ölen bir inekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Gaziantep'te kuduz karantinası!

Gaziantep'in İslahiye ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Şerikanlı Mahallesi'nde ikamet eden Bekir Yılmaz'a ait gebe inek öldü.

Veteriner hekim tarafından yapılan incelemenin ardından durumun bildirildiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvandan numune aldı.

Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde numunede yapılan inceleme sonucunda ineğin kuduz olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İlçe Hayvan Zabıtası Komisyon kararıyla mahallede 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı, durum camiden yapılan anonsla da vatandaşlara duyuruldu.

Şerikanlı Mahalle Muhtarı Hakkı Demirel, yaptığı açıklamada, tüm mahalle sakinlerinin konuyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi.

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