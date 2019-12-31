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  • 31.12.2019 17:44
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 17:45

Antalya'da yürek sızlatan görüntü! Kedi boynundan asılmış olarak bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kedi boynundan asılmış olarak bulundu. Kablo kesilerek indirilen kedinin kardeşi, bir an olsun yanından ayrılmadı. Site sakinlerinden Nuray Yurttaş "Bu sitede kedileri istemiyorlar. Birkaç kere de 'Ya kediler çıkacak ya da siz çıkacaksınız' diyerek benim üstüme yürüdüler" açıklamasında bulundu.

Antalya'da yürek sızlatan görüntü!

Üçgen Mahallesi 115 Sokak'ta bulunan Güç Sitesinin sakinleri, A Blok birinci kattan sarkan kabloya, boynundan asılmış kedi olduğunu fark etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kedi, site sakinlerinden Nuray Yurttaş (63) tarafından gömülmek üzere götürüldü.

"Çirkin" isimli kedinin site sakinleri tarafından bakıldığı öğrenildi. Kardeşi olduğu belirtilen bir başka kedinin de Çirkin'in yanından ayrılmadığı görüldü.

"BU SİTEDE KEDİLERİ İSTEMİYORLAR"
Nuray Yurttaş, yaptığı açıklamada, Çirkin ve Şila isimli kardeş kedilerin site sakinleri tarafından bahçede bakıldığı ve kuru mamayla beslendiğini söyledi. İki kedinin kimseye bir zararının olmadığını ifade eden Yurttaş, "Sabah kalktık baktık, kediyi asmışlar. Bu sitede kedileri istemiyorlar. Birkaç kere de 'Ya kediler çıkacak ya da siz çıkacaksınız' diyerek benim üstüme yürüdüler. Bu kediler, biz taşındığımızda buradaydı. Hepsi doğurdu, biz de sahiplendirdik. Sonra da kedileri kısırlaştırdık." diye konuştu.



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