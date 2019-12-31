BİM 1 Ocak 2020'de açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği gibi hastaneler, kamu kurumları, PTT ve bankalar kapalı olacak. Market ihtiyacını gidermek isteyen vatandaşlar ise yarın 11.00'de BİM'e gidebilirler. Bu bağlamda BİM sabah kapalı olacak. Normalde

BİM market çalışma saatleri: sabah 09:00 saatinde açılıyor akşam 21:00 da kapanıyor. Öğlen arası tatili gibi farkları bulunmayan market bu saatleri içerisinde (Cuma ünü hariç) tamamen açıktır.

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