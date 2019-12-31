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  • 01.01.2020 09:08
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 09:08

1 Ocak'ta saat kaçta açılıyor? ? İşte

? Sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. 1 Ocak resmi tatiller arasında bulunuyor. Bu yüzden pek çok yer kapalı olacak. mağazaları bütün ülke genelinde sabah saat 09:00'da açılıyor ve akşam saat 21:00'de kapanıyor. BİM mağazalara giderek alışveriş yapmak isteyenler ? Sorusuna yanıt arıyor. Faaliyetlerine 1995 senesinde 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Ana ilkesi, temel besin ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

BİM 1 Ocak 2020'de açık mı?

BİM 1 Ocak 2020'de açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği gibi hastaneler, kamu kurumları, PTT ve bankalar kapalı olacak. Market ihtiyacını gidermek isteyen vatandaşlar ise yarın 11.00'de BİM'e gidebilirler. Bu bağlamda BİM sabah kapalı olacak. Normalde
BİM market çalışma saatleri: sabah 09:00 saatinde açılıyor akşam 21:00 da kapanıyor. Öğlen arası tatili gibi farkları bulunmayan market bu saatleri içerisinde (Cuma ünü hariç) tamamen açıktır.

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