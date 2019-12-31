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Babasını öldü diye sanıyordu... e-devlet sayesinde buldu!

'de babası öldü diye bilen (53), e-devlet sistemindeki 'alt soy-üst soy sorgulama' hizmetinde baba tarafından kimseye rastlayamadı. Annesi, babasının emekli öğretmen İbrahim Fazlıoğulları olduğunu söylemesi üzerine açtığı babalık davası sonuçlandı. DNA sonuçlarıyla mahkeme, Fazlıoğulları'nın, Bintaş'ın babası olduğuna hükmetti.

Babasını BULDU
İzmir'de babası öldü diye bilen Kenan Bintaş (53), e-devlet sistemindeki 'alt soy-üst soy sorgulama' hizmetinde baba tarafından kimseye rastlayamadı. Annesi, babasının emekli öğretmen İbrahim Fazlıoğulları olduğunu söylemesi üzerine açtığı babalık davası sonuçlandı. DNA sonuçlarıyla mahkeme, Fazlıoğulları'nın, Bintaş'ın babası olduğuna hükmetti.



İbrahim Fazlıoğulları

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