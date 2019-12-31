Babasını öldü diye sanıyordu... e-devlet sayesinde buldu!

babası öldü diye bilen(53), e-devlet sistemindeki 'alt soy-üst soy sorgulama' hizmetinde baba tarafından kimseye rastlayamadı. Annesi, babasının emekli öğretmen İbrahim Fazlıoğulları olduğunu söylemesi üzerine açtığı babalık davası sonuçlandı. DNA sonuçlarıyla mahkeme, Fazlıoğulları'nın, Bintaş'ın babası olduğuna hükmetti.İbrahim Fazlıoğulları