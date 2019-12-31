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  • 31.12.2019 17:02
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 17:05

Aydın'da dev kaçak akaryakıt operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, polisin kaçak akaryakıt imal edildiği belirlenen iki depoya düzenlediği operasyonda, 45 bin 500 litre karışımlı yakıt ele geçirildi. Havadan drone ile de desteklenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da dev kaçak akaryakıt operasyonu!

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt imalatı ve satışına yönelik olarak dün Efeler ilçesindeki 2 ayrı depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Drone destekli operasyonda toplam 45 bin 500 litre karışımlı akaryakıt, imalatında kullanılan 1 adet 15 bin litre kapasiteli 'reaktör' adı verilen ısıtma ve ayrıştırma sistemi olarak kullanılan metal tank, 1 adet dört ayaklı alt kısmında vana bulunan yakıt işlemede kullanılan su tankı, 1 su soğutma kulesi ve havuzu, 2 pompa, 2 dinamo ve 13-14 metre uzunluğunda 2 plastik hortum ele geçirildi.

Ayrıca, kaçak akaryakıt imalatı yapılan depo yapılan armada 1'i 7 bin litre, 27'si 1000 litre, 1'i 15 bin litre kapasiteli, 4'ü 7 bin 500 litre, 1'i 1500 litre kapasiteli metal ve plastik tank, 4'ü 60 litre, 3'ü 30 litre kapasiteli toplam 7 plastik bidon, 200 litrelik bir varil bulundu.

7 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyonda kaçak akaryakıt imalatı ve satışı yaptıkları belirlenen M.A., K.G., A.T., N.N., M.Ç., M.B. ve S.S. gözaltına alındı. 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.


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