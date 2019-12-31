2020 Milli Piyango çekilişi başladı. Yılbaşına özel gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde nefesler tutuldu. Heyecan içinde sonuçları bekleyen vatandaşlar ikramiye kazanabilme umuduyla sonuçların saatini araştırıyor. Öte yandan çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, büyük ikramiye çıkması halinde bu biletlere ne kadar ikramiye verileceğini sorgulamaya başladı. Peki, Milli Piyango 2020 çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar ikramiye veriyor? Çeyrek bilet büyük ikramiye kaç para? İşte cevaplar...

MİLLİ PİYANGO 2020 ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Milli Piyango 2020 yılbaşına özel gerçekleştirilen çekilişte ikramiyeler belli oldu. Buna göre tam bilete 80 milyon TL ikramiye verilecek. Şanslı numaranın yarım bilete çıkması halinde 40 milyon, çeyrek bilete çıkması durumunda 20 milyon lira ikramiye verilecek.

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.