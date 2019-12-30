Eğitime kar engeli! Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Seyitgazi ve Mihalıççık'ta ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31 Aralık Salı tatil edildiğini belirtti.







BİLECİK PAZARYERİ

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Pazaryeri ilçesinde okullarda eğitime yarın ara verildiğine ilişkin karar, belediyenin anons sistemi ile duyuruldu. Anonsta vatandaşların aşırı yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olması da istendi.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu, ekiplerin aksaklık yaşanmaması için çalışmalara devam ettiği aktarıldı.





BİLECİK BOZÜYÜK

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu, yağış ve buzlanma nedenle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 31 Aralık Salı ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar yağışının devam ettiği bölgelerde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü ifade edildi.