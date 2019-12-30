Van'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Van'ın Gevaş ilçesinde Roma, Bizans ve Orta Çağ dönemine ait 656 parça tarihi eser bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Yoldöndü Karakol Komutanlığı ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsündeki şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.

Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 544 sikke, Orta Çağ dönemine ait 18 yüzük, 18 broş, 6 ok ucu, mühür ve 69'u muhtelif 656 tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.