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  • 30.12.2019 14:43
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 14:44

1 Ocak'ta eczaneler açık mı? 1 Ocak Çarşamba ler listesi yayımlandı

1 Ocak'ta eczaneler açık mı? Milyonlarca kişi yılbaşı gününü heyecanla bekliyor. Yılbaşı nedeniyle pek çok vatandaş 1 Ocak'ta eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bu nedenle "ler listesi" günün en çok aranılanları arasında yer aldı. Peki, 1 Ocak'ta eczaneler açık mı? İşte 1 Ocak Çarşamba listesi...

2020'ye girmemize sayılı günler kaldı. Yılbaşı için tatil planları yapıldı. Yeni yolın gelmesiyle birlikte vatandaşlar 1 Ocak'ta eczanelerin ve hastanelerin açık olup olmadığını merakla araştırıyor. Peki, 1 Ocak Çarşamba günü eczaneler ve hastaneler açık mı? İstanbul, İzmir ve Ankara nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir? İşte 1 Ocak Çarşamba nöbetçi eczaneler listesi...

1 OCAK'TA HASTANELER AÇIK MI?

Tüm resmi bayramlarda ve tatillerde Aile Sağlık Merkezleri (ASM) kapalıdır. Resmi tatillerde acil servisler ve yoğun bakım üniteleri açıktır. 24 saat esasına göre hizmet veren yerler yani hastanelerin acil bölümleri açık olacak, randevulu hastalar bayramdan sonra muayene olabilecek.

Peki, nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir? İşte o soruyla ilgili detaylar...

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