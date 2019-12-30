Aracı kendi sahibine satmaya çalıştılar! Dolandırıcılar 'yok artık' dedirtti

Otomobilini satmak isteyen 26 yaşındaki genç Yusufcan L., bir internet sitesi üzerinden ilan verdi. İlanı geri çektikten sonra otomobilinin ilanını yeniden siteden göründe şoke oldu. Sitede verilen irtibat numaralarını arayıp arabayı almak istediğini söyleyen genç adama bankaya kapora yatırması gerektiği söylendi. Karşısındakilerin dolandırıcı olduğunu anlayan Yusufcan L. soluğu savcılıkta aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şikâyetçi Yusufcan L.'nin otomobilini satmak için internet sitesine ilan verdiği, sonra ilanı kaldırdığı, ancak bir süre sonra kendi arabasıyla ilgili bir ilan gördüğü ifade edildi.

DOLANDIRMAK İÇİN KAPARO İSTEDİ, ŞİKÂYETÇİ OLDU

İlanı görünce ilan vereni aradığı ve telefon konuşmasında ismini sorduğunda Gürsel Ç. olduğunu söylediği belirtildi. İki tane telefon hattından görüşme yaptıktan sonra şahsın kendisine kaparo yatırması için banka bilgilerini vermesi üzerin dolandırıcılık yapmaya çalışıldığını anladığı kaydedildi.

Aranan ilk hattın yabancı uyruklu Amir Shame S. adına kayıtlı olduğu, diğer hattın ise Gürsel Ç. adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

DOLANDIRICILIKTAN CEZA TALEP EDİLDİ

Şüpheli Gürsel Ç. alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, üç aydan bu yana telefon kullanmadığını ve hasta olduğu için bakım evinde kaldığını ileri sürdü. Savcılık, şüpheli Gürsel Ç. hakkında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçu kapsamında hapis cezası talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.