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  • 28.12.2019 15:15
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 15:15

Son dakika: Dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine yurt genelinde etkili olan soğuk havanın şiddeti artacak. Pazar ve pazartesi günü Marmara Bölgesi şiddetli rüzgarla karşılaşırken Akdeniz Bölgesi'nde ise şiddetli yağış bekleniyor. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı gündüzde bölge bölge etkisini gösterdi.

Dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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