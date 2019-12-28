28 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı 1334 TL ancak 2020'de enflasyon verisine göre,memur maaşlarına yapılacak zam ve fark ödemesine bağlı olarak evde bakım maaşında artış olacak.Aralık ayında hangi illerde evde bakım maaşının yatırıldığı ise merak konusu. İşte 28 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşları her ayın ortalarına doğru il il Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılmaktadır. Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

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