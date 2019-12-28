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  • 28.12.2019 15:08
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 15:11

28 Aralık (aylığı) parası yatan iller! 2020 yılı evde bakım tahmini kaç lira?

ne kadar olacak? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda evde bakım maaşı zam oranı sorgulamaları arttı. Hasta ve yaşlı olduğu için rapor alıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, ödeniyor. 3 Ocak itibarıyla açıklanacak enflasyon verisine göre memur maaşlarına yapılacak zam ve fark ödemesi de ortaya çıkacak. Merkez Bankası'nın öngörülerine göre memur maaşında yüzde 6-6.5'lik artış olması bekleniyor. Evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır? Evde bakım maaşı alan vatandaşlar arama motorlarında aylıkların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor.

Düğmeye basıldı! Maaşlara zam yapılacak!

28 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı 1334 TL ancak 2020'de enflasyon verisine göre,memur maaşlarına yapılacak zam ve fark ödemesine bağlı olarak evde bakım maaşında artış olacak.Aralık ayında hangi illerde evde bakım maaşının yatırıldığı ise merak konusu. İşte 28 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşları her ayın ortalarına doğru il il Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılmaktadır. Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

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