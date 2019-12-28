İstanbullular güne yağmur ve sulu kar ile uyandı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi İstanbullular güne yağmur ve sulu kar ile uyandı. Kent genelinde yağmur etkili olurken, özellikle kuzey kesimlerde sulu kar yağdığı görüldü. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava devam ederken Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar geldi. Yapılan uyarılar İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağının da yanıtı oldu. İşte Meteoroloji'den yapılan uyarılar ve il il hava durumu....

Haberler Yaşam Haberleri İstanbullular güne yağmur ve sulu kar ile uyandı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi