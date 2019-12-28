İstanbullular güne yağmur ve sulu kar ile uyandı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise tentelerin altına sığındı.
İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise tentelerin altına sığındı.
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