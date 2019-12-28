Ülkemizin pek çok ilinde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Aralık ayının son günlerinde etkisini gösteren soğuk hava dalgasının ardından İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna yanıt ararken İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı da merakla araştırılanlar arasında yer alıyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman kar yağışına dönüştü. Çatalca'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken, merkezde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Silivri'de de akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimlerinde ve Silivri'nin bazı mahallerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava bekleniyor. İstanbul'un yüksek kesimleri ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.