Son dakika haberi: Gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Son dakika tahminlerine göre kar yağışı yurt genelinde birçok şehirde bugün de devam edecek. İstanbul'da bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağdı. Kar yağışının olduğu noktalardan birisi de Sultangazi oldu. Saat 07.00 sıralarında başlayan kısa süreli yağış bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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