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  • 28.12.2019 16:30
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 16:32

: Bugün İstanbul'a kar yağacak mı? İşte raporu

: İstanbul kar yağışı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul’da bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağdı. Kar yağışının olduğu noktalardan birisi de Sultangazi oldu. Saat 07.00 sıralarında başlayan kısa süreli yağış bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ne zaman kar yağacak diye merak eden İstanbullular için ise merakları giderecek açıklama geldi. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede çok bulutlu hava öngörülüyor. Bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçmesi, yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor. Peki İstanbul'a kar yağışı var mı, tarih verildi! raporu takvim.com.tr'de

Son dakika haberi: Bugün kar yağacak mı?

Son dakika haberi: Gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Son dakika tahminlerine göre kar yağışı yurt genelinde birçok şehirde bugün de devam edecek. İstanbul'da bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağdı. Kar yağışının olduğu noktalardan birisi de Sultangazi oldu. Saat 07.00 sıralarında başlayan kısa süreli yağış bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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