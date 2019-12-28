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  • Son Güncelleme: 28.12.2019 21:18

28 Aralık MPİ açıklandı! 3 milyonluk ikramiye bugüne devretmişti

25 Aralık Çarşamba günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişlerde 3 milyon 100 bin liralık ikramiye 2. kez devretti. Bugün bayilerden Sayısal Loto oynayan on binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bugün yapılan çekilişlerin ardından 28 Aralık MPİ duyuruldu. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...

28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Çarşamba günü yapılan çekilişte yaklaşık 3 milyon 100 bin liralık ikramiyenin devretmesiyle gözler Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. Bu nedenle Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları bekliyor. On binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Saat 21.15'teki çekilişlerin ardından 28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. İşte sonuçlar...

28 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 7 - 12 - 15 - 17 - 19 - 48

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