Çarşamba günü yapılan çekilişte yaklaşık 3 milyon 100 bin liralık ikramiyenin devretmesiyle gözler Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. Bu nedenle Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları bekliyor. On binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Saat 21.15'teki çekilişlerin ardından 28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. İşte sonuçlar...

28 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 7 - 12 - 15 - 17 - 19 - 48