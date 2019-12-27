Kartpostal gibi şehirler Karla, yağmurla daha bir romantikleşen, Avrupa'da pek çok şehir bulunuyor. İşte Avrupa'da bulunan ve kış aylarından daha da romantikleşen o şehirler...

Karla, yağmurla daha bir romantikleşen, Avrupa'da pek çok şehir bulunuyor.



BRUGGE: 'nın Flaman Bölgesi'nin başkenti ve



HALLSTATT: 'nın Unesco tarafından korunan bine yakın nüfuslu küçük bir köyü. Doğa yürüyüşleri yapmaktan, manzaraya dalmaktan, fotoğraf çekmekten başka yapacak bir şey yok.



PRAG: Avrupa'nın gotik kraliçesi Prag, görülecekse kışın görülmeli. Parizska Caddesi'nde sıcak bir kahve içmeli, Petrin Tepesi'nden çatıları karla dolmuş şehir izlenmeli



TALLINN: Estonya'nın başkenti Tallinn, Unesco tarafından Dünya Mirası listesine eklenmiş. , yağmurla daha bir romantikleşen, Avrupa'da pek çok şehir bulunuyor. Belçika 'nın Flaman Bölgesi'nin başkenti ve Kuzey Denizi 'ne kıyısı olan şehir adeta Orta Çağ 'dan henüz çıkmış gibi. Şehir ışıkları, klasik müziği ve mimarisiyle sizi alıp orta çağa götürüyor. Avusturya 'nın Unesco tarafından korunan bine yakın nüfuslu küçük bir köyü. Doğa yürüyüşleri yapmaktan, manzaraya dalmaktan, fotoğraf çekmekten başka yapacak bir şey yok.Avrupa'nın gotik kraliçesi Prag, görülecekse kışın görülmeli. Parizska Caddesi'nde sıcak bir kahve içmeli, Petrin Tepesi'nden çatıları karla dolmuş şehir izlenmeliEstonya'nın başkenti Tallinn, Unesco tarafından Dünya Mirası listesine eklenmiş. TÜM MANŞETLER