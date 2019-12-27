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Kartpostal gibi şehirler

Karla, yağmurla daha bir romantikleşen, Avrupa'da pek çok şehir bulunuyor. İşte Avrupa'da bulunan ve kış aylarından daha da romantikleşen o şehirler...

Kartpostal gibi şehirler
Karla, yağmurla daha bir romantikleşen, Avrupa'da pek çok şehir bulunuyor.

BRUGGE: 'nın Flaman Bölgesi'nin başkenti ve 'ne kıyısı olan şehir adeta 'dan henüz çıkmış gibi. Şehir ışıkları, klasik müziği ve mimarisiyle sizi alıp orta çağa götürüyor.

HALLSTATT: 'nın Unesco tarafından korunan bine yakın nüfuslu küçük bir köyü. Doğa yürüyüşleri yapmaktan, manzaraya dalmaktan, fotoğraf çekmekten başka yapacak bir şey yok.

PRAG: Avrupa'nın gotik kraliçesi Prag, görülecekse kışın görülmeli. Parizska Caddesi'nde sıcak bir kahve içmeli, Petrin Tepesi'nden çatıları karla dolmuş şehir izlenmeli

TALLINN: Estonya'nın başkenti Tallinn, Unesco tarafından Dünya Mirası listesine eklenmiş.

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