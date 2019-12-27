Kartpostal gibi şehirler

Karla, yağmurla daha bir romantikleşen, Avrupa'da pek çok şehir bulunuyor.
BRUGGE: Belçika'nın Flaman Bölgesi'nin başkenti ve Kuzey Denizi'ne kıyısı olan şehir adeta Orta Çağ'dan henüz çıkmış gibi. Şehir ışıkları, klasik müziği ve mimarisiyle sizi alıp orta çağa götürüyor.
HALLSTATT: Avusturya'nın Unesco tarafından korunan bine yakın nüfuslu küçük bir köyü. Doğa yürüyüşleri yapmaktan, manzaraya dalmaktan, fotoğraf çekmekten başka yapacak bir şey yok.
PRAG: Avrupa'nın gotik kraliçesi Prag, görülecekse kışın görülmeli. Parizska Caddesi'nde sıcak bir kahve içmeli, Petrin Tepesi'nden çatıları karla dolmuş şehir izlenmeli
TALLINN: Estonya'nın başkenti Tallinn, Unesco tarafından Dünya Mirası listesine eklenmiş.
BRUGGE: Belçika'nın Flaman Bölgesi'nin başkenti ve Kuzey Denizi'ne kıyısı olan şehir adeta Orta Çağ'dan henüz çıkmış gibi. Şehir ışıkları, klasik müziği ve mimarisiyle sizi alıp orta çağa götürüyor.
HALLSTATT: Avusturya'nın Unesco tarafından korunan bine yakın nüfuslu küçük bir köyü. Doğa yürüyüşleri yapmaktan, manzaraya dalmaktan, fotoğraf çekmekten başka yapacak bir şey yok.
PRAG: Avrupa'nın gotik kraliçesi Prag, görülecekse kışın görülmeli. Parizska Caddesi'nde sıcak bir kahve içmeli, Petrin Tepesi'nden çatıları karla dolmuş şehir izlenmeli
TALLINN: Estonya'nın başkenti Tallinn, Unesco tarafından Dünya Mirası listesine eklenmiş.
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