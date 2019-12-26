

Ankara'daki taciz iddiası Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Ankara Polatlı'daki bir okulda hademelik yapan Ahmet Yalçınkaya'nın, çikolata alma bahanesiyle kazan dairesine götürdüğünü iki kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Ahmet Yalçınkaya, 7 ve 10 yaşındaki iki kız kardeşe uzun zamandır cinsel istismarda bulunuyordu. Çocukları defter, kitap ve çikolata alma bahanesiyle okuldan çıkartan hademe, minik öğrencileri kazan dairesine götürüyordu.





İki kız kardeşin pedagog tedavisine de başlandı.

SAPIK SERBEST KALDI AİLELER ÇILGINA DÖNDÜ

Olayın ortaya çıkmasıyla hademe Ahmet Yalçınkaya gözaltına alındı. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayı duyan aileler okulun önüne gelerek tepki gösterdi.





Velilerin göstermiş olduğu tepki sonrası Ahmet Yalçınkaya yeniden gözaltına alındı.