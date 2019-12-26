Olay, akşam saatlerinde Yahyakaptan Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. E.E., AVM'de bir süre gezdikten sonra kadınlar tuvaletine girdi. E.E., iddiaya göre, kabinlerden birinin altından telefonunu uzatıp, içerideki mağazada görevlisi kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalıştı.
Durumu fark eden kadın çığlık atınca panikleyen E.E., tuvaletten çıkıp, kaçmaya başladı. Güvenlik görevlilerince yakalanan E.E., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Mağaza görevlisi kadının, şikayetçi olduğu E.E. gözaltına alındı.
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