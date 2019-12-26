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  • 26.12.2019 23:05
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 23:06

'de iğrenç olay! Tuvalette kapı altından kadını görüntülemeye çalışan kişi, gözaltına alındı

'de'nin İzmit ilçesindeki alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletine girip, kabinlerden birinin kapısının altından cep telefonu kamerasıyla içerideki kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalışan E.E. yakalanıp, gözaltına alındı.


Olay, akşam saatlerinde Yahyakaptan Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. E.E., 'de bir süre gezdikten sonra kadınlar tuvaletine girdi. E.E., iddiaya göre, kabinlerden birinin altından telefonunu uzatıp, içerideki mağazada görevlisi kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalıştı.



Durumu fark eden kadın çığlık atınca panikleyen E.E., tuvaletten çıkıp, kaçmaya başladı. Güvenlik görevlilerince yakalanan E.E., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Mağaza görevlisi kadının, şikayetçi olduğu E.E. gözaltına alındı.

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