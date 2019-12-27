Gökyüzünde ışık dansı

Kuzey Işıkları, muhtemelen yaşamınız boyunca şahit olduğunuz en güzel doğal güzelliklerden biri. Doğru zamanda doğru yerde olursanız, gökyüzünde gerçekleşen ışık dansının gerçek olduğuna inanamayacaksınız.
NE ZAMAN GÖRÜNÜR?
Kuzey Işıkları genellikle Mart ve Eylül aylarında yaşanan ekinoks dönemlerinde yani 23 Eylül ya da 21 Mart'a yakın zamanlarda daha iyi görünüyor. Bu tarihlerin öne çıkmasının nedeni, dünyanın manyetik alanında daha fazla güneş parçacığının atmosferle etkileşime girmesi.
NORVEÇ: Ekim ve Mart ayları arasında Kuzey Işıkları'nı keyifle seyredebilirsiniz. En iyi görebileceğiniz yerler: Tromso, Lofoten Islands, Senja, Alta, Svalbard, North Cape.
İZLANDA: Buzulları, sıcak su kaynakları ve volkanik dağlarıyla doğal güzelliklerine doyulmayan İzlanda'da Kuzey Işıkları'nı izlemek için en iyi zamanlar Ağustos sonu ve Nisan ortası arasında kalan günler.
KANADA: Kuzey Kanada'da Kuzey Işıkları'nı Ekim ve Mart ayı arasında izleyebilirsiniz.
İSKOÇYA: Dunnet Head, Isle of Skye ve Northern Highlands bölgeleri ile İskoçya, ilginç bir coğrafi yapıya sahip. Kuzey Işıkları'nı izlemek istiyorsanız seyahatinizi Aralık ve Şubat ayları arasına denk getirmelisiniz.
İSVEÇ: Ülkenin birçok yerinde Kuzey Işıkları'nı Eylül ve Mart ayları arasında izleyebilirsiniz.
ROVANİEMİ'YE DİREKT UÇUŞLAR BAŞLADI
Finlandiya: Ülkede Ağustos ayından Nisan ayının ilk günlerine kadar Kuzey Işıkları'nı rahatlıkla görebilirsiniz. -25 derecelere kadar inen sıcaklıkları düşünecek olursak Kuzey Işıkları'nı, tamamen camdan oluşan iglolarda, yattığınız yerden beklemeniz en mantıklısı. Finlandiya'da Kuzey Işıkları'nı en iyi görebileceğiniz yerler arasında, Türk Hava Yolları'nın da direk uçuşlara başladığı Rovaniemi başı çekiyor.
NE ZAMAN GÖRÜNÜR?
Kuzey Işıkları genellikle Mart ve Eylül aylarında yaşanan ekinoks dönemlerinde yani 23 Eylül ya da 21 Mart'a yakın zamanlarda daha iyi görünüyor. Bu tarihlerin öne çıkmasının nedeni, dünyanın manyetik alanında daha fazla güneş parçacığının atmosferle etkileşime girmesi.
NORVEÇ: Ekim ve Mart ayları arasında Kuzey Işıkları'nı keyifle seyredebilirsiniz. En iyi görebileceğiniz yerler: Tromso, Lofoten Islands, Senja, Alta, Svalbard, North Cape.
İZLANDA: Buzulları, sıcak su kaynakları ve volkanik dağlarıyla doğal güzelliklerine doyulmayan İzlanda'da Kuzey Işıkları'nı izlemek için en iyi zamanlar Ağustos sonu ve Nisan ortası arasında kalan günler.
KANADA: Kuzey Kanada'da Kuzey Işıkları'nı Ekim ve Mart ayı arasında izleyebilirsiniz.
İSKOÇYA: Dunnet Head, Isle of Skye ve Northern Highlands bölgeleri ile İskoçya, ilginç bir coğrafi yapıya sahip. Kuzey Işıkları'nı izlemek istiyorsanız seyahatinizi Aralık ve Şubat ayları arasına denk getirmelisiniz.
İSVEÇ: Ülkenin birçok yerinde Kuzey Işıkları'nı Eylül ve Mart ayları arasında izleyebilirsiniz.
ROVANİEMİ'YE DİREKT UÇUŞLAR BAŞLADI
Finlandiya: Ülkede Ağustos ayından Nisan ayının ilk günlerine kadar Kuzey Işıkları'nı rahatlıkla görebilirsiniz. -25 derecelere kadar inen sıcaklıkları düşünecek olursak Kuzey Işıkları'nı, tamamen camdan oluşan iglolarda, yattığınız yerden beklemeniz en mantıklısı. Finlandiya'da Kuzey Işıkları'nı en iyi görebileceğiniz yerler arasında, Türk Hava Yolları'nın da direk uçuşlara başladığı Rovaniemi başı çekiyor.
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