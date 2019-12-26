Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Şule Çet cinayeti davasında sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkındaki hükmün gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda sanık Çağatay Aksu'nun Şule Çet'e cinsel saldırıda bulunduğu, ardından darp edip, boğazını sıktığı ve intihar süsü vermek için de pencereden attığı belirtildi. Mahkeme Şule Çet cinayetinde gerekçeli kararı açıkladı: Çağatay Aksu, tecavüz edip boğazını sıktı. İntihar süsü vermek için de 20. kattan attı. Çağatay Aksu
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