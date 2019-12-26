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i davasında mahkeme ını açıkladı

31. , i davasında sanıklar ve Berk Akand hakkındaki hükmün gerekçesini açıkladı. da sanık Çağatay Aksu'nun Şule Çet'e cinsel saldırıda bulunduğu, ardından darp edip, boğazını sıktığı ve süsü vermek için de pencereden attığı belirtildi.

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