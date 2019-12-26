

İstanbul'da gecekondu mahallerine gidip, yoksullara para dağıtan hayırsever, en son Cumartesi günü Üsküdar'daki Kuleli Mahallesi'nde ortaya çıktı. Burada oturanlara para dağıttı. Zarflardan birisini alan Vecihe Algül, "Gerçekten ihtiyacım vardı. Düğün yapacağım, nişan yapacağım. 3 milyar 5 milyar da verse iyi olurdu. Eşim felçli. Nişanımız olacak, düğün yapacağım. Nasıl olacak diye düşünürken, para geldi" ifadelerini kullandı.







Haberlerden Algül'ü dinleyen hayırsever, bu isteğe de kayıtsız kalmadı.







Adı bilinmeyen siyah giyimli bir kadın aracılığıyla Algül'e 5'i bir yerde kolye ile içinde bin dolar bulunan zarf ve çikolata yolladı.







Hayırseverin iyiliği bununla da sınırlı kalmadı. Mahallenin bakkalına giden Robin Hood'un arkadaşları, veresiye defterlerini de kapattı. Bakkal, "Geldiler, borcu olan var mı diye sordular. 8 ya da 9 ailenin borcunu kapattılar. Bin 500 kadar meblağ ödediler" diye konuştu.







Hediyeleri teslim eden kadın, bir erkekle gittiği mahalleden ayrıldı.







Vecihe Algül, kendisini Robin Hood olarak tanıtan hayırsever işadamına teşekkür etti.







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