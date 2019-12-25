27 Aralık Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Kayseri'de yarın okullar tatil mi 27 Aralık Kayseri'de kar tatili var mı? Kayseri Valilik MEB son dakika açıklamaları neler? Kayseri'de yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi.

Kayseri'de kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Peki, Kayseri'de kar yağışı ne zaman olacak? İşte Kayseri 5 günlük hava durumu raporu.... Yoğun kar yağışı nedeniyle Sarız ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Kayseri'nin ilçelerinde etkisini hissettirdi. Sarız ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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