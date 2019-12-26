İstanbul Maltepe'de bir sokaktan terk edilmiş bebek ihbarı yapıldı. Polis ekipleri, olay yerinde sırt çantası ile puset içinde bir hafta önce doğmuş bir bebek buldu. Ekipler, ismi bilinmeyen yavruya 'Zeynep Atiye' adını verdi.
Bebek, havanın soğuk olması sebebiyle ölümden döndü. Polis, Zeynep'i sokağa bırakan kişi ya da kişileri arıyor.
Bebek, havanın soğuk olması sebebiyle ölümden döndü. Polis, Zeynep'i sokağa bırakan kişi ya da kişileri arıyor.
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