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’de sokağa terk edilmiş bebek ölümden döndü

'de bir sokaktan terk edilmiş bebek ihbarı yapıldı. ekipleri, olay yerinde sırt çantası ile puset içinde bir hafta önce doğmuş bir bebek buldu. Ekipler, ismi bilinmeyen yavruya '' adını verdi. Bebek, havanın soğuk olması sebebiyle ölümden döndü. Polis, Zeynep'i sokağa bırakan kişi ya da kişileri arıyor.

Ölümden döndü
İstanbul 'de bir sokaktan terk edilmiş bebek ihbarı yapıldı. ekipleri, olay yerinde sırt çantası ile puset içinde bir hafta önce doğmuş bir bebek buldu. Ekipler, ismi bilinmeyen yavruya 'Zeynep Atiye' adını verdi.



Bebek, havanın soğuk olması sebebiyle ölümden döndü. Polis, Zeynep'i sokağa bırakan kişi ya da kişileri arıyor.

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