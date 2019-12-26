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  • 26.12.2019 22:50
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 22:50

Erzurum ve Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma MEB kar tatili açıklaması geldi mi?

Erzurum ve Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapora göre tahmine göre kar yağışı etkisini yarından itibaren arttıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporunda 27 Aralık Cuma günü kar yağışı görülecek iller belli oldu. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda ülkemizin pek çok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 27 Aralık Cuma günü Erzurum ve Adıyaman için kar tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar...

Erzurum ve Adıyaman'da yarın okullar tatil mi?

Erzurum ve Adıyaman'da yaşayan öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok ilimizde kar yağışları başladı. Kar yağışları eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor. Erzurum ve Adıyaman'da yarın okulların tatil olup olmadığı o ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında bulunuyor.

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'ın Sincik ilçesi merkezi ile bazı köy okullarında yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Aydın, "Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 27 Aralık Cuma günü ilçe merkezindeki okulların tamamı ile İnlice beldesi, Alancık, Yarpuzlu, Eski Köy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Punarbaşı, Karasu köy okulları tatil edildi." dedi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini yarın da sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

Acar, bu nedenle ilçede taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda 27 Aralık Cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

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