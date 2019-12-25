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  • 25.12.2019 14:59
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 14:59

Otoyolu'nda te girişimi

otoyolu Gaziosmanpaşa Mevki'nde  yaya üst geçidine çıkan kişi, girişiminde bulundu. Müzakereci polisler tarafından ikna edilen kişi, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken,  yol istikametinde yaklaşık 20 dakika trafiğe kapandı.

Tem otoyolu'nda üst geçitte intihar girişimi

Olay öğle saatlerinde Otoyolu üzerinde bulunan bir te meydana geldi. Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi ile Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallelerini birbirine bağlayan Paşa Çayırı yaya üst geçidine çıkan M.T. girişiminde bulundu. Adamı gören vatandaşlar durumu polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar vatandaşlar, intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı.

TRAFİK DURDURULDU
Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. itfaiye ekipleri de atlama ihtimali üzerine aşağıda şişme yatak açtı. Ailevi sıkıntıları olduğu öğrenilen M.T. müzakereci polis tarafından ikna edildi. Bu sırada ise TEM Otoyolu istikametine yaklaşık 20 dakika durduruldu. İkna edilen adam itfaiye sepetine alınarak aşağı indirildi, yapılan sağlık kontrolünün ardından ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İntihar girişimi nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

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