Yeni kimlik çıkartmak için ödenmesi gereken ücret çeşitli durumlarda farklılık gösteriyor. TC kimlik belgesi, eski düzende nüfus cüzdanı olarak adlandırılan belgeyi kaybedenler yeni kimlik çıkarmak için ödemeleri gereken ücret; 22,50 TL. Çipli kimlik kartlarının kaybedilmesi halinde ise 45 TL ödeme yapılması gerekiyor. TC kimlik belgesi 2023 yılına kadar değiştirebiliyor.
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden 'yeni kimlik' açıklaması! Kimlik yenileme hangi tarihte bitiyor?
Kimlik kartı başvuruları için https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da çağrı merkezinden (Alo 199) randevu alınıyor. 2020 yılına az bir zaman kala hala yeni cipli kimliklerini almayanlar son günü merak ediyor. Peki yeni kimlik nasıl alınır? Yeni kimlik kartı almak için hangi evraklar gerekli? Yeni kimlik başvurularında son tarih ne zaman? Detaylar haberimizde.
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