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  • 25.12.2019 22:23
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 22:24

'da çift başlı doğan görenleri hayrete düşürdü

'nın Aslanapa ilçesine bağlı Haydarlar köyünde bir inek çift başlı doğurdu. Yıllardır hayvancılıkla uğraşan besici Halil Uymaz ise, "İlk defa başıma böyle bir şey geldi" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

Çift başlı buzağı hayrete düşürdü

'nın Aslanapa ilçesine bağlı Haydarlar köyünde bir inek çift başlı doğurdu.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde veteriner hekim olarak özel kliniğinde hizmet veren Ömer Şimşek, yaptığı açıklamada, ''Bugün öğlen saatlerinde yetiştiricimiz doğum ihbarı ile bizi aradı. Gittiğimizde hayvana yapmış olduğumuz muayene sonucunda, buzağıda patolojik durum teşhis edildi. Hayvanı acilen sezaryen ameliyatına alıp doğumu gerçekleştirdik. Doğum sonucunda, doğan buzağının tek vücut, iki başlı olduğu gözlendi. Bu tarz durumların asıl sebebine gelecek olursak, akraba yakınlığı, kan yakınlığı olan boğalarla ineklerin çiftleştirilmesidir. Burada bizim yetiştiricilerimize tavsiyemiz tabi tohumlama yerine, suni tohumlama yaptırmalarıdır'' dedi.



Çift başlı olarak doğan buzağının, 15 dakika yaşadıktan sonra öldüğü bildirildi.

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