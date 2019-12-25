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  • 26.12.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 09:04

25 Aralık çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto'da 3 milyonluk ikramiye 2. kez devretti

sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren nı araştırmaya başladı. Saat 21.45'teki çekilişlerin ardından duyuruldu. Çekilişin ardından Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları araştırıyor. İşte çekiliş sonuçları... İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

25 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

25 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları özellikle şu saatlerde pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Sayısal Loto oyununun 1282'inci çekilişinde hangi numaraların kazandığı merak konusu oldu. Çekilişlerin yapılmasının ardından on binlerce kişi 25 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaralarının listesi... Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur.

25 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3 - 15 - 39 - 40 - 43- 46

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