25 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları özellikle şu saatlerde pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Sayısal Loto oyununun 1282'inci çekilişinde hangi numaraların kazandığı merak konusu oldu. Çekilişlerin yapılmasının ardından on binlerce kişi 25 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaralarının listesi... Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur.

25 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3 - 15 - 39 - 40 - 43- 46