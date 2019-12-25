Kuruluş Osman Bala Hatun tarihte var mı? Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun kimdir?

Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer alan Özge Törer, merak edilen isimlerin başında geliyor. Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Gerçek adı ne? Özge Törer kimdir? Nereli? Özge Törer'in yaşı ve boyu kaç? Soruları günün trendleri arasında yer alıyor. Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit, Ragıp Savaş, Nurettin Sönmez, Saruhan Hünel ve Alma Terzic ile birlikte rol alacak olan genç oyuncu Özge Törer'e ve canlandırdığı karaktere haberimizde yakından bakacağız. Osmanlı Devleti kurucusu Osman Bey'in eşi olarak biliniyor. Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesi olan Bala Hatun'un kabri Bilecik'te bulunuyor.

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