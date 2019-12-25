Ertuğrul beyin kardeşi Dündar Bey kimdir? Dündar Bey tarihte nasıl ve ne zaman öldü? Kuruluş Osman dizisinde "Dündar Bey" karakteri dizinin yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan tarihi karakterlerden birisi oldu. Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Dündar Bey arasındaki diyaloglar son bölüme damgasını vururken izleyiciler merakla tarihi karakterler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisindeki Dündar Bey kimdir? Dündar Beyi canlandıran Ragıp Savaş kimdir? İşte Dündar Beyin hayatı... Dündar Bey, Kayı Boyu aşiretinin reisi Süleyman Şah'ın oğlu Osmanlı Devleti kurucusu Osman Gazi'nin amcası ve Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin kardeşidir. Dündar Bey hakkında tarihteki bilgiler karışıktır ve doğruluğu kesin değildir.

ATV'de milyonların izlediği Kuruluş Osman dizisindeki tarihi karakterler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle Kuruluş Osman'da dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi de Dündar Bey oldu. Özellikle dizinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler arama motorlarında Dündar Bey tarihte kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Dündar Beyin tarihteki önemi nedir? İşte Dündar Beyin hayatı... Babası Süleyman Şah'ın vefatından sonra ağabeyleri ile fikir ayrılığına düşen Ertuğrul Bey batıya göç etmek ister. Ağabeyleri Sungur Tekin ve Gündoğdu Bey ise doğuya ata topraklarına dönmek isterler. Dündar Bey küçük ağabeyi Ertuğrul Gazi ile Söğüt civarına göç eder. DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ HABERİN DEVAMI

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