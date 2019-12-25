Ertuğrul beyin kardeşi Dündar Bey kimdir? Dündar Bey tarihte nasıl ve ne zaman öldü?

ATV'de milyonların izlediği Kuruluş Osman dizisindeki tarihi karakterler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle Kuruluş Osman'da dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi de Dündar Bey oldu. Özellikle dizinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler arama motorlarında Dündar Bey tarihte kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Dündar Beyin tarihteki önemi nedir? İşte Dündar Beyin hayatı... Babası Süleyman Şah'ın vefatından sonra ağabeyleri ile fikir ayrılığına düşen Ertuğrul Bey batıya göç etmek ister. Ağabeyleri Sungur Tekin ve Gündoğdu Bey ise doğuya ata topraklarına dönmek isterler. Dündar Bey küçük ağabeyi Ertuğrul Gazi ile Söğüt civarına göç eder.
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.