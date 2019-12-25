Kuruluş Osman Samsa Çavuş kimdir? Samsa Çavuş tarihte var mı, önemi nedir?

Kuruluş Osman ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Kuruluş Osman karakterleri ise oldukça merak ediliyor. Haberimizde Samsa çavuş hakkında bilgi vereceğiz. Kuruluş Osman dizisinde "Samsa Çavuş" karakteri dizinin yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan tarihi karakterlerden birisi oldu. Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Samsa arasındaki diyaloglar son bölüme damgasını vururken izleyiciler merakla tarihi karakterler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisindeki Samsa Çavuş kimdir? Samsa Çavuş'u canlandıran İsmail Hakkı Ürün kimdir? İşte Samsa Çavuş'un hayatı...
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