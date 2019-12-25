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  • 25.12.2019 19:13
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 19:13

Kuruluş Osman Samsa Çavuş kimdir? Samsa Çavuş tarihte var mı, önemi nedir?

ATV'de milyonların izlediği Kuruluş Osman dizisindeki tarihi karakterler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle Kuruluş Osman'da dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi de Samsa Çavuş oldu. Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçmiş şahsiyetlerdendir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Osmanlı Devletinde çavuş unvanını kullanan ilk kişidir. Peki Kuruluş Osman'ın Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün kimdir? Samsa Çavuş hem Ertuğrul bey zamanında hemde Osman bey döneminde yaşamış tarihi bir karakter ve kahramandır.

Samsa Çavuş tarihte var mı, önemi nedir?

Kuruluş Osman ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Kuruluş Osman karakterleri ise oldukça merak ediliyor. Haberimizde Samsa çavuş hakkında bilgi vereceğiz. Kuruluş Osman dizisinde "Samsa Çavuş" karakteri dizinin yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan tarihi karakterlerden birisi oldu. Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Samsa arasındaki diyaloglar son bölüme damgasını vururken izleyiciler merakla tarihi karakterler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisindeki Samsa Çavuş kimdir? Samsa Çavuş'u canlandıran İsmail Hakkı Ürün kimdir? İşte Samsa Çavuş'un hayatı...

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