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  • 25.12.2019 19:13
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 19:13

Gündüz Alp tarihte nerede ve ne zaman öldü? Kuruluş Osman Gündüz Alp tarihte kimdir? İşte hayatı...

Kuruluş Osman dizisinde "Gündüz bey" karakteri dizinin yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan tarihi karakterlerden birisi oldu. Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Gündüz bey arasındaki diyaloglar son bölüme damgasını vururken izleyiciler merakla tarihi karakterler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisindeki Gündüz bey kimdir? Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur.

Kuruluş Osman Gündüz Alp tarihte kimdir? İşte hayatı...

ATV'de milyonların izlediği Kuruluş Osman dizisindeki tarihi karakterler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle Kuruluş Osman'da dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi de Gündüz bey oldu. Özellikle dizinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler arama motorlarında Gündüz
tarihte kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gündüz beyin tarihteki önemi nedir? İşte Gündüz beyin hayatı... Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi'den sonra Kayı Boyu'nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

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