Gündüz Alp tarihte nerede ve ne zaman öldü? Kuruluş Osman Gündüz Alp tarihte kimdir? İşte hayatı...

ATV'de milyonların izlediği Kuruluş Osman dizisindeki tarihi karakterler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle Kuruluş Osman'da dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi de Gündüz bey oldu. Özellikle dizinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler arama motorlarında Gündüz
tarihte kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gündüz beyin tarihteki önemi nedir? İşte Gündüz beyin hayatı... Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi'den sonra Kayı Boyu'nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.