Enişteden kürtaj servisi

İstanbul Bakırköy'de yaşayan F.S. (41), 6 haftalık gebeliğini sonlandırmak istedi. Dr. Yelda E. ile bin 800 liraya anlaşıp 17 Ekim'de Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçhan A'ya ait özel kliniğe gitti. Operasyon sırasında kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede 7 Kasım'da yaşamını yitirdi. Dr. Yelda E, Dr. Burçhan A. ve hastaya narkoz veren reklamcı Pınar K. tutuklandı.
Dr. Yelda E. tutuklandı
Soruşturma kapsamında ifade veren F.S.'nin eniştesi Serkan Ç. "F.S'yi Dr. Yelda E. ile görüştürdüm. Ben aracı oldum" dedi. Soruşturmayı yürüten savcılık, cenin üzerinde DNA incelemesi istedi.
Op. Dr. Burçhan A. tutuklandı
Dr. Yelda E. tutuklandı
Soruşturma kapsamında ifade veren F.S.'nin eniştesi Serkan Ç. "F.S'yi Dr. Yelda E. ile görüştürdüm. Ben aracı oldum" dedi. Soruşturmayı yürüten savcılık, cenin üzerinde DNA incelemesi istedi.
Op. Dr. Burçhan A. tutuklandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.