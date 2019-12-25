Enişteden kürtaj servisi İstanbul Bakırköy'de yaşayan F.S. (41), 6 haftalık gebeliğini sonlandırmak istedi. Dr. Yelda E. ile bin 800 liraya anlaşıp 17 Ekim'de Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçhan A'ya ait özel kliniğe gitti. Operasyon sırasında kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede 7 Kasım'da yaşamını yitirdi. Dr. Yelda E, Dr. Burçhan A. ve hastaya narkoz veren reklamcı Pınar K. tutuklandı. Soruşturma kapsamında ifade veren F.S.'nin eniştesi Serkan Ç. "F.S'yi Dr. Yelda E. ile görüştürdüm. Ben aracı oldum" dedi. Soruşturmayı yürüten savcılık, cenin üzerinde DNA incelemesi istedi.

İ stanbul Bakırköy'de yaşayan F.S. (41), 6 haftalık gebeliğini sonlandırmak istedi. Dr. Yelda E. ile bin 800 liraya anlaşıp 17 Ekim'de Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçhan A'ya ait özel kliniğe gitti. Operasyon sırasında kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede 7 Kasım'da yaşamını yitirdi. Dr. Yelda E, Dr. Burçhan A. ve hastaya narkoz veren reklamcı Pınar K. tutuklandı.





Dr. Yelda E. tutuklandı



Soruşturma kapsamında ifade veren F.S.'nin eniştesi Serkan Ç. "F.S'yi Dr. Yelda E. ile görüştürdüm. Ben aracı oldum" dedi. Soruşturmayı yürüten savcılık, cenin üzerinde DNA incelemesi istedi.





Op. Dr. B urçhan A. tutuklandı



Bakırköy'de yaşayan F.S. (41), 6 haftalık gebeliğini sonlandırmak istedi. Dr. Yelda E. ile bin 800 liraya anlaşıp 17 Ekim'de Kadın Doğum Uzmanıait özel kliniğe gitti. Operasyon sırasında kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanedeyaşamını yitirdi. Dr. Yelda E, Dr. Burçhan A. ve hastaya narkoz veren reklamcı Pınar K. tutuklandı.Dr. Yelda E. tutuklandıSoruşturma kapsamında ifade veren F.S.'nin eniştesi Serkan Ç.dedi. Soruşturmayı yürüten savcılık,Op. Dr. BA. tutuklandı TÜM MANŞETLER