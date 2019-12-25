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Enişteden kürtaj servisi

İstanbul Bakırköy'de yaşayan F.S. (41), 6 haftalık gebeliğini sonlandırmak istedi. Dr. Yelda E. ile bin 800 liraya anlaşıp 17 Ekim'de Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçhan A'ya ait özel kliniğe gitti. Operasyon sırasında kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede 7 Kasım'da yaşamını yitirdi. Dr. Yelda E, Dr. Burçhan A. ve hastaya narkoz veren reklamcı Pınar K. tutuklandı. Soruşturma kapsamında ifade veren F.S.'nin eniştesi Serkan Ç. "F.S'yi Dr. Yelda E. ile görüştürdüm. Ben aracı oldum" dedi. Soruşturmayı yürüten savcılık, cenin üzerinde DNA incelemesi istedi.

Enişteden kürtaj servisi
İstanbul Bakırköy'de yaşayan F.S. (41), 6 haftalık gebeliğini sonlandırmak istedi. Dr. Yelda E. ile bin 800 liraya anlaşıp 17 Ekim'de Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçhan A'ya ait özel kliniğe gitti. Operasyon sırasında kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede 7 Kasım'da yaşamını yitirdi. Dr. Yelda E, Dr. Burçhan A. ve hastaya narkoz veren reklamcı Pınar K. tutuklandı.


Dr. Yelda E. tutuklandı

Soruşturma kapsamında ifade veren F.S.'nin eniştesi Serkan Ç. "F.S'yi Dr. Yelda E. ile görüştürdüm. Ben aracı oldum" dedi. Soruşturmayı yürüten savcılık, cenin üzerinde DNA incelemesi istedi.


Op. Dr. Burçhan A. tutuklandı

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