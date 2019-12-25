İçişleri Bakanlığı'ndan genelge: Araç çekme yerine park cezası

İçişleri Bakanlığı; 81 il valiliği, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığına, Bakan Süleyman Soylu imzalı 'Park Yasağı Uygulaması ve Araçların Çekilmesi' konulu bir genelge gönderdi. Park yasağına uymayan araçların trafik düzenini etkilemediği sürece çekilemeyeceği ama trafik cezası yazılabileceği belirtildi.
HASTANE ÖNÜ YASAK
Aracın çekileceği durumlar ise şöyle: Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 m mesafede, yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 m mesafede, usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına, kavşak içlerine ve kavşaklara, tünel girişlerine, köprü girişleri ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere 5 m mesafede, engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmiş araçlar ile trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak şekilde bulunan ve kaldırılması gereken araçlar çekilecek. Araç çekilmesi trafik görevlilerinin refakatinde olacak.
HASTANE ÖNÜ YASAK
Aracın çekileceği durumlar ise şöyle: Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 m mesafede, yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 m mesafede, usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına, kavşak içlerine ve kavşaklara, tünel girişlerine, köprü girişleri ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere 5 m mesafede, engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmiş araçlar ile trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak şekilde bulunan ve kaldırılması gereken araçlar çekilecek. Araç çekilmesi trafik görevlilerinin refakatinde olacak.
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