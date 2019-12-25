Büyük haksızlık! Eşin iş arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmeleri haksız tahrik sayıldı

Kadına şiddet sınır tanımadı. Korkunç olay, 17 Eylül 2017'de Konya'da yaşandı. Zafer Tatlısert, silahına sarıldı. Bir süredir ayrı yaşadığı eşi Saliha Gizem Tatlısert'in işyerine kurye kılığında girerek kurşun yağdırdı. Tatlısert ile iş arkadaşı Abdülkerim Ü. ağır yaralandı. Olaydan sonra yakalanan ve eşini kıskandığını söyleyen Zafer Tatlısert hakkında müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Mahkeme, 4 Aralık'taki duruşmada zanlıya haksız tahrik indirimi uyguladı. Cani Zafer Tatlısert, 25 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası aldı. İndiriminin gerekçesi ise skandaldı. Mahkeme, Saliha Gizem ile iş arkadaşı Abdülkerdim Ü.'nün cep telefonu görüşmelerini haksız tahrik saydı!
Ölümden dönen Saliha Gizem, mahkemenin kararıyla yıkıldı.
Ölümden dönen Saliha Gizem, mahkemenin kararıyla yıkıldı.
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